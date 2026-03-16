OFFENBERG, A3, LKR. DEGGENDORF. Am 13.03.2026 stellten Schleierfahnder der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf einen Toyota sicher, da dieser in Bochum als gestohlen gemeldet war.

Die Fahnder kontrollierten den silbernen Toyota RAV4 um kurz vor 13.00 Uhr am Parkplatz Kronawitt in Fahrtrichtung Österreich. Fahrer war ein 45-jähriger Ukrainer. Da sich bei der Kontrolle Unstimmigkeiten ergaben, wurde der Pkw zur Dienststelle nach Deggendorf verbracht. Bei einer genaueren Überprüfung konnte schließlich festgestellt werden, dass der Toyota seit 02.03.2026 in Bochum als gestohlen gemeldet wurde. Mittels gefälschter Zulassungspapiere sollte der Pkw außer Landes gebracht werden.

Die Ermittlungen wurden vom zuständigen Fachkommissariat der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 45-Jährige entlassen. Zur Ermittlungen der genauen Tatumstände steht die Kriminalpolizei in engem Austausch mit den weiteren beteiligten Behörden.

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Veröffentlicht: 16.03.2026, 10.05 Uhr