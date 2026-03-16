DEGGENDORF. In der zurückliegenden Nacht kam es im Bezirkskrankenhaus Mainkofen zu einem Brandereignis, das einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei auslöste.

Am Sonntag, 15.03.2026, gegen 23:45 Uhr, wurde über die Integrierte Leitstelle (ILS) ein Brandalarm im Bezirksrankenhaus mitgeteilt. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten kurz darauf einen Zimmerbrand auf einer Station fest. Das Personal und mehrere Patienten mussten die betroffene Station vorübergehend verlassen. Die Feuerwehr konnte den Entstehungsbrand zügig löschen, sodass eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert wurde. Eine Person erlitt durch das Brandgeschehen leichte Verletzungen und musste ambulant in einem umliegenden Krankenhaus behandelt werden. Weitere Personen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Patienten sowie das Personal wieder auf die Station zurückkehren.

Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen zum Hergang des Vorfalls hat der Kriminaldauerdienst vor Ort übernommen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, PHK+ Kiermeier, Tel.: 09421/868-0

Veröffentlicht am 16.03.2026, 04:14 Uhr