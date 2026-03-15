HEILSBRONN. (246) Am Samstagabend (14.03.2026) kam es in einem Discounter in Neuendettelsau (Lkrs, Ansbach) zu einem Ladendiebstahl. Zwei Frauen schlugen eine Angestellte und entkamen unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die beiden Frauen fielen einer Angestellten des Discounters in der Bahnhofstraße gegen 19:30 Uhr auf. Sie steckten Waren in offensichtlich eigens präparierte Rocktaschen und wollten das Geschäft verlassen. Am Ausgang sprach die 55-jährige Angestellte die beiden Frauen auf den mutmaßlichen Diebstahl an. Diese wiederum verhielten sich zusehends aggressiver und wollten den Laden samt Diebesgut verlassen. Als sich die Angestellte in den Weg stellte, schlug ihr eine der Frauen in Bauch und Gesicht. Nachdem sich die 55-Jährige jedoch trotz der Tätlichkeiten nicht abschütteln ließ, entledigten sich die beiden Frauen auf dem Parkplatz der Waren aus ihren Röcken und flüchteten sich zu einem silbernen Pkw. Gemeinsam mit einem männlichen Komplizen fuhren die Frauen in einem silberfarbenen Pkw davon.

Personenbeschreibungen:

Frau, ca. 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, kräftige Figur, bekleidet mit schwarzem Oberteil und schwarzem Rock

Frau, ca. 20 Jahre alt, ca. 165 cm groß, schlanke Figur, bekleidet mit schwarzem Rock, schwarzem Oberteil und pinkfarbener Jacke

Mann, ca. 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kräftige Figur, kurze u. lockige Haare, dunkler Teint, bekleidet mit dunklem Oberteil, heller Hose (beige) und Turnschuhen, fuhr mit silbernem Pkw davon

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder Hinweise zur Identität der Täter bzw. dem Kennzeichen des Pkw machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

Erstellt durch: Michael Konrad