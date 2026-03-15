0378 – Polizei stoppt E-Scooter ohne Versicherung

Lechhausen - Am Freitag (13.03.2026) war ein 45-Jähriger mit seinem E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz auf der Meraner Straße unterwegs.

Gegen 09:30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 45-jährigen Fahrer. Dabei stellten die Beamten fest, dass am E-Scooter kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz gegen den 45-Jährigen.

Der Fahrer besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0379 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Göggingen – Am Freitag (13.03.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und einem bislang unbekannten Täter auf dem Festplatz in der Pfarrer-Bogner-Straße.

Gegen 22.00 Uhr gerieten der 17-Jährige und der Unbekannte offenbar in Streit. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei verletzte sich der 17-Jährige leicht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Der 17-Jährige besitzt die deutsche und österreichische Staatsangehörigkeit.

0380 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Antonsviertel – Am Freitag (13.03.2026) beschädigte ein 18-Jähriger ein Wahlplakat in der Ladehofstraße.

Gegen 21.45 Uhr beobachtete eine Polizeistreife den 18-Jährigen dabei, wie er gerade ein Wahlplakat beschädigte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,3 Promille.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den 18-Jährigen.

Der 18-Jährige besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit.

0381 - Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Brandlegung

Göggingen – An der Nacht auf Freitag (13.03.2026) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen schwarzen Kia Sorento im Schwabenhof.

Gegen 03.15 Uhr nahmen Zeugen die Sachbeschädigung am Kia akustisch war. Der oder die unbekannten Täter beschädigten den Kia hinten links scheinbar mit einem Brandkörper.

Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0382 – Polizei ermittelt nach Bedrohung

Innenstadt – Am Samstag (14.03.2026) kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung durch einen 32-Jährigen und einem 57-Jährigen gegenüber Security-Mitarbeitern vor einem Einkaufscenter in der Viktoriastraße.

Gegen 19.30 Uhr fielen der 32-Jährige und der 57-Jährige offenbar negativ auf. Daraufhin kam es zur verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern und den Security-Mitarbeitern. Bei Eintreffen der Polizeibeamten zeigten sich die beiden Männer weiterhin aggressiv und uneinsichtig. Die beiden Männer beleidigten und bedrohten die Security-Mitarbeiter. Die Polizeibeamten erteilten den beiden Männern einen Platzverweis.

Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung mit Verbrechenstatbestand und verhetzender Beleidigung gegen die beiden Männer.

Der 32-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Der 57-Jährige besitzt die togoische Staatsangehörigkeit.

0383 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Oberhausen – Am Samstag (14.03.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem unbekannten Täter und einem 21-Jährigen in der Neuhoferstraße. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt.

Gegen 22.45 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 21-Jährigen und dem bislang Unbekannten. Dabei schlug der Unbekannte den 21-Jährigen. Eine eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten verlief negativ.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Männlich

trug eine auffällige orangene Jacke

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.