BAD RODACH, LKR. COBURG. Am frühen Sonntagmorgen brach ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus aus. Eine Person erlitt Verletzungen. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 2.15 Uhr wählte eine Anwohnerin des „Carlshaner Wegs“ den Notruf, da sie Brandgeruch und Feuer aus der Wohnung ihres Nachbarn wahrnahm. Aufgrund der Mitteilung fuhren 13 Löschfahrzeuge aus Bad Rodach und dem Umland zum Brandort. Der 42-jährige deutsche Bewohner der Wohnung, in der das Feuer ausbrach, erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus transportiert werden. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 100.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur bislang unbekannten Ursache übernommen.