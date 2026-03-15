391. Verkehrsunfall zwischen Polizeifahrzeug und Pkw; eine Person verletzt - Moosach

Am Freitag, 13.03.2026, gegen 16:00 Uhr, fuhr ein 26-jähriger Polizeibeamter mit einem Polizeifahrzeug die Triebstraße stadtauswärts entlang. Er fuhr dabei mit Sondersignalen zu einem Einsatz.

Gleichzeitig fuhr eine 58-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München mit ihrem Mazda, Pkw die Lasallestraße in Richtung Triebstraße entlang. Sie wollte mit dem Pkw die Kreuzung der Triebstraße geradeaus überqueren und die dort befindliche Ampel zeigte für sie grünes Licht.

Der Polizeibeamte fuhr mit dem Streifenwagen in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dabei mit dem Pkw der 58-Jährigen. Ein ebenfalls im Streifenwagen befindlicher 27-jähriger Polizeibeamte wurde durch den Unfall verletzt. Eine medizinische Versorgung durch einen Rettungsdienst war nicht von Nöten.

Am Polizeifahrzeug entstand ein mittlerer Sachschaden und am Pkw Mazda ein erheblicher Sachschaden.

Der Unfall wurde vor Ort durch die Münchner Verkehrspolizei aufgenommen, welche auch die weiteren Ermittlungen führt.

392. Verkehrsunfall zwischen Pkw und E-Scooter; zwei Personen verletzt - Aschheim

Am Freitag, 13.03.2026, gegen 08:35 Uhr, fuhr ein 62-Jähriger, mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis München mit einem BMW, Pkw die Tassilostraße in Richtung Feldkirchner Straße entlang und wollte an der Feldkirchner Straße rechts in diese abbiegen.

Zugleich fuhr eine 37-Jährige gemeinsam mit einer 10-Jährigen, beide mit deutscher Staatsangehörigkeit und dem Wohnsitz im Landkreis München, auf einem E-Scooter den linken Fahrradweg der Feldkirchner Straße in nördliche Richtung entlang.

Beim Abbiegen des 62-Jährigen kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem E-Scooter, woraufhin die 37-Jährige und die 10-Jährige zu Boden stürzten. Hierbei wurde die 37-Jährige sowie die 10-Jährige verletzt, wobei die 37-Jährige mit einem Rettungshubschrauber und die 10-Jährige mit einem Rettungswagen jeweils in ein Krankenhaus gebracht wurden.

An dem Pkw entstand ein leichter Sachschaden.

Die Münchner Verkehrspolizeiinspektion hat die Ermittlungen übernommen.

393. Nachträgliche Ermittlung eines Tatverdächtigen nach Einbruchsdiebstahl durch DNA-Treffer – Hadern

Im Tatzeitraum zwischen Samstag, 18.10.2025, gegen 16:00 Uhr, bis Montag, 20.10.2025, gegen 03:00 Uhr, öffnete ein bis dato unbekannter Täter gewaltvoll eine Zugangstüre zu einem Getränkemarkt in Hadern. Dort wurden Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Der unbekannte Täter entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Am Tatort wurden nach der Tat umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Die Auswertung der DNA-Spuren mit Unterstützung des Bayerischen Landeskriminalamts führte nun zu einem 73-Jährigen mit kroatischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Das Kommissariat 52 führt die weiteren Ermittlungen.

394. Brandfall – Maxvorstadt

Am Sonntag, 15.03.2026, gegen 01:25 Uhr, hörte ein Zeuge das akustische Signal eines Rauchmelders. Daraufhin bemerkte er, dass Rauch aus dem Fenster eines Nebengebäudes austrat. Er informierte umgehend den Notruf.

Die eingesetzte Feuerwehr konnte im besagten Haus im Keller brennenden Unrat feststellen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Zehntausend Euro.

Das Kommissariat 13 der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, aufgenommen.

395. Zwei Fälle von Organisiertem Callcenterbetrug – Stadtgebiet München

Am Freitag, 13.03.2026, im Zeitraum von 12:15 Uhr bis 14:15 Uhr, fanden zwei organisierte Call-Center-Betrüge im Stadtgebiet München statt.

Fall 1:

Am Freitag, gegen 13:30 Uhr, wurde eine 72-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München von einem bislang unbekannten Täter angerufen, der angab, dass er Angehöriger der Kriminalpolizei sei. Er behauptete, er müsse die Bankkarte sowie Wertgegenstände der 72-Jährigen abholen, um zu vor fremden Zugriff zu schützen. Im weiteren Verlauf übergab die 72-Jährige eine Bankkarte und Wertgegenstände im Wert eines dreistelligen Bereichs an einen bislang unbekannten Täter an ihrer Wohnadresse in Laim. Nach ca. einer halben Stunde bemerkte die 72-Jährige den Betrug und informierte die Polizei.

Personenbeschreibung:

Männlich, sprach hochdeutsch, europäisches Erscheinungsbild, schwarze Hose und ein Jackett

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Aindorferstraße / Lanzstraße / Friedberger Straße und Haunusstraße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.





Fall 2:

Am Freitag, gegen 12:15 Uhr, kontaktierte eine bislang unbekannte Täterin eine 73-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München telefonisch. Dabei gab sich die Täterin als Ärztin in einem Klinikum aus und gab an, dass die 73-Jährige für eine Therapie ihrer Tochter einen sechsstelligen Betrag zahlen müsse.

Im weiteren Verlauf übergab die 73-Jährige an ihrer Wohnanschrift in Neuhausen Wertgegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro an einen bislang unbekannten Täter. Im Laufe der nächsten Stunden bemerkte die 73-Jährige den Betrug und informierte die Polizei.

In beiden Fällen hat das Kommissariat 61 der Münchner Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen.

Personenbeschreibung:

Männlich, ca. 175 cm groß, ca. 40 Jahre alt, schlank, sprach hochdeutsch, west-europäisches Erscheinungsbild, trug eine Brille, eine Baskenmütze, eine blaue Jeans und ein gemustertes Sakko

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schlörstraße / Schulstraße / Blutenburgstraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.