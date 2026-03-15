BAYREUTH. Aus bislang unbekannter Ursache brach am Samstagvormittag ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bayreuth aus. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 10.15 Uhr ging die Mitteilung über den Brand im Mehrfamilienhaus in der Moltkestraße ein. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei eilten daraufhin zu dem Anwesen. Den Feuerwehrkräften gelang es, den Brand in einem Abstellraum auf dem Dachboden zu löschen, bevor sich das Feuer weiter ausbreiten konnte. Glücklicherweise erlitt keiner der 14 Bewohner Verletzungen.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur bislang unbekannten Ursache des Brandes übernommen.