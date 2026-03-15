EICHSTÄTT Im Schaufenster eines Eichstätter Friseursalons in der Westenstraße brach in der Nacht von Samstag, 14.03.2026, auf Sonntag, 15.03.2026, aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer aus. Das Feuer hatte bis zur erfolgreichen Löschung durch die alarmierten Kräfte der Feuerwehr bereits auf das gesamte Schaufenster übergegriffen. Darüber liegende Wohnungen wurden nicht beschädigt.

Personen wurden nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden, beläuft sich aber schätzungsweise auf einen niedrigeren fünfstelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und bittet verdächtige Wahrnehmungen, die im Zusammenhang mit dem oben geschilderten Brand stehen könnten, unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.

Es wird nachberichtet.