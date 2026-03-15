RAISTING, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Am Sonntag, den 15. März 2026, kam es im Bereich Raisting zu einem schweren Verkehrsunfall. Nachdem ein Pkw gegen einen Baum kollidierte, erlag ein 19-Jähriger seinen schweren Verletzungen. Vier Personen wurden schwer verletzt. Die Polizeiinspektion Weilheim übernahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.

Am Sonntag (15. März 2026), um 0.10 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw VW den Heckenwiesenweg bei Raisting in Richtung Erdfunkstelle. Nach bisherigem Kenntnisstand kam er auf Höhe des Weilers Lachen in einer leichten Rechtskurve, aus bislang unbekannter Ursache, nach links in das Bankett und prallte im weiteren Verlauf frontal gegen einen Baum.

Das Fahrzeug war zum Unfallzeitpunkt mit fünf Personen aus dem Landkreis Weilheim-Schongau besetzt.

Durch den Frontalzusammenstoß wurden der 18-jährige Fahrzeuglenker sowie seine Mitfahrer, ein 16-Jähriger, eine 16-Jährige sowie ein 17-Jähriger schwer verletzt. Die Verletzten wurden zum Teil mit dem Hubschrauber in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Ein weiterer Insasse des Fahrzeugs, ein 19-Jähriger, erlag trotz Reanimation seinen schweren Verletzungen und verstarb im Krankenhaus Weilheim.

An dem Pkw entstand ein Totalschaden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.

An der Unfallstelle waren die Feuerwehren Raisting, Pähl und Dießen mit etwa 40 Kräften sowie das THW Weilheim mit 15 Personen eingesetzt. Die Unfallörtlichkeit war im Zuge der Unfallaufnahme für mehrere Stunden komplett gesperrt.

Zur Klärung des Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft die Hinzuziehung eines Gutachters an.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II übernahm die Polizeiinspektion Weilheim die Ermittlungen.