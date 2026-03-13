BREITENTHAL. Am Nachmittag des Freitags, 13.03.2026, kam es zu einem Vollbrand eines Gartenschuppens im Breitenthaler Ortsteil Nattenhausen. Hierin waren überwiegend Brennholz, sowie diverse Werkzeuge und ein Motorrad gelagert. Der Brand wurde durch die Feuerwehren Nattenhausen, Breitenthal, Deisenhausen und Krumbach mit insgesamt ca. 60 Einsatzkräften gelöscht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, Anhaltspunkte für vorsätzliche Brandstiftung liegen derzeit jedoch nicht vor. Die Höhe des entstandenen Sachschadens belief sich auf ca. 13.500,- Euro, Personenschaden ist nicht entstanden. (PI Krumbach)

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