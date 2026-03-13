Am Donnerstag, den 12.03.2026, ereignete sich in Dachau ein versuchtes Tötungsdelikt, bei dem ein 65-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 21:00 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle die Meldung über eine verletzte Person in einem Wohnhaus in Dachau ein. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte vor Ort fanden diese einen schwer verletzten 65-jährigen Bewohner sowie eine weitere Person vor, die bereits erste Hilfe leistete.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es im Vorfeld zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Geschädigten und seinem 28-jährigen Sohn. Beide haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Im Verlauf verletzte der junge Mann seinen Vater durch mehrere Messerstiche bzw. -schnitte. Ein Bekannter des Sohnes schritt daraufhin ein und nahm ihm das Messer ab. Dabei erlitt er leichte Schnittverletzungen an der Hand.

Der Tatverdächtige flüchtete zunächst zu Fuß vom Tatort. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der 28-Jährige jedoch kurze Zeit später in einer umliegenden Straße lokalisiert und festgenommen werden.

Während seiner Flucht nötigte der Dachauer zudem zwei Pkw-Fahrer zum Anhalten, indem er auf die Straße lief.

Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat noch in der Nacht die Ermittlungen zum genauen Tatablauf und den Hintergründen übernommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige heute einem Haftrichter vorgeführt und aufgrund eines psychischen Ausnahmezustands in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.