Pfaffenhofen a.d.Ilm: Im Rahmen einer zentralen Willkommensveranstaltung wurden heute im Landratsamt Pfaffenhofen an der Ilm die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord begrüßt. Die letzten Personalzuteilungen erfolgten zum März 2026 sowie zum September 2025.

Der Einladung von Polizeipräsidentin Kerstin Schaller sind viele der personellen Neuzugänge, die nun ihren Dienst im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord angetreten haben, gefolgt. Der Große Sitzungssaal im Landratsamt Pfaffenhofen bot einen für die Veranstaltung würdevollen Rahmen, um die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord willkommen zu heißen.

Polizeipräsidentin Kerstin Schaller zeigte sich erfreut über die spürbare personelle Verstärkung. Den neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wünschte sie viel Erfolg und Freude bei ihrer Tätigkeit im abwechslungsreichen Polizeipräsidium Oberbayern Nord, das neben der Großstadt Ingolstadt und dem Flughafen München als „Tor zur Welt“ unter anderem auch große Kriminalpolizeiinspektionen und teils ländlicher geprägte Dienststellen besitzt.

Die Polizeipräsidentin ermutigte die jüngst zugeteilten Polizistinnen und Polizisten, sich auf neue Orte einzulassen, denn: „Das Leben findet dort statt, wo man gerade ist“, so Schaller weiter.

Zum 01.03.2026 wurden den 36 nachgeordneten Dienststellen und Organisationseinheiten des Polizeipräsidiums insgesamt 126 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zugeteilt.

Diese kommen teilweise direkt aus Ausbildung und Studium oder aus anderen Bereichen der Bayerischen Polizei nach Oberbayern Nord. Nach Abzug der Ruhestandseintritte und Versetzungen in andere Verbände freut sich das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit Sitz in Ingolstadt über einen rechnerischen Personalaufwuchs von 73 Einsatzkräften. Bereits im Vorjahr konnte sich das Präsidium über Zuwachs freuen: Mit der Zuteilung zum 01.09.2025 wurden dem Präsidium inklusive der Versetzungen aus anderen Verbänden 84 neue Polizeivollzugsbeamte zugewiesen, nach Berücksichtigung von Ruhestandseintritten ergab sich ein Personalaufwuchs um 16 Kräfte. Auch im Bereich der Verwaltungsbeamtinnen und -beamten sowie in den Reihen der Angestellten, die in Zeiten zunehmender Aufgaben und Differenzierung eine unersetzliche Ergänzung sind, konnten seit September 2025 mehrere Neueinstellungen verzeichnet werden.



Die zentrale Willkommensveranstaltung bot jungen wie auch erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord die Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch und zum Kennenlernen.