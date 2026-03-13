OFFINGEN. Die rechtsmedizinische Untersuchung der Rechtsmedizin Ulm wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Durch das Ergebnis des DNA-Gutachtens konnte die Identität des seit dem 02.06.2024 vermissten 22-jährigen Feuerwehrmann aus Offingen bestätigt werden.

Bereits am Dienstag, den 10.03.2026, fand im Umkreis der Fundörtlichkeit eine Absuche mit mehreren polizeilichen Taucheinheiten der Bayerischen Bereitschaftspolizei sowie Kräften der Zentralen Einsatzdienste Neu-Ulm statt. Dabei wurde eine große Fläche sowohl im Wasser als auch an Land abgesucht. Im Rahmen der Absuche ergaben sich keine weiteren sachdienlichen Hinweise. (KPI Neu-Ulm)

Bezugsmeldung vom 05.03.2026:

Sterbliche Überreste in der Donau aufgefunden

DILLINGEN/OFFINGEN. Am Mittwoch, den 04.03.2026, wurden bei Vermessungsarbeiten im Bereich der Donau zwischen Dillingen und Steinheim sterbliche Überreste mit einer Feuerwehrhose aufgefunden.

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord und das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West leiteten umgehend polizeiliche Ermittlungsmaßnahmen zur Identifikation der sterblichen Überreste ein. Inwieweit es sich bei den sterblichen Überresten um den seit dem 02.06.2024 vermissten Feuerwehrmann aus Offingen handelt, bedarf weiterer rechtsmedizinischer Untersuchungen. Insbesondere die Ergebnisse der DNA-Untersuchungen stehen noch aus.

Im Laufe der nächsten Woche werden im Bereich der Donau weitere polizeiliche Suchmaßnahmen stattfinden. Die Ermittlungen werden weiterhin durch die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm und die Staatsanwaltschaft Memmingen geführt. (KPI Neu-Ulm)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

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