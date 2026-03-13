Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
Veröffentlichung Polizeiliche Kriminalstatistik
Am Montag, den 16.03.2026, veröffentlicht der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2025.
Das Polizeipräsidium Schwaben Nord plant die Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS)
am Donnerstag, 26.03.2026, 10:00 Uhr,
Gögginger Straße 43, 86159 Augsburg,
im Polizeipräsidium Schwaben Nord.
Bei dem Medientermin werden Polizeipräsident Martin Wilhelm und der Leitende Kriminaldirektor Mario Huber über die Kriminalitätslage informieren.
Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung – spätestens bis 22.03.2026 um 12.00 Uhr - an pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de oder telefonisch bei der Pressestelle.
0373 – Polizei gegen Antisemitismus – Veranstaltungsjahr des PP Schwaben Nord
PP Schwaben Nord – Unter dem Motto „Polizei gegen Antisemitismus“ finden auch in diesem Jahr zahlreiche Veranstaltungen beim PP Schwaben Nord statt. In diesem Rahmen bietet das PP Schwaben Nord Fortbildungsveranstaltungen für Polizeibeamte und Polizeiangestellte. Seit dem Jahr 2024 realisierte das PP Schwaben Nord bereits verschiedene Veranstaltungsformate. So fanden bereits Fortbildungsreihen zu „Polizei in der NS-Zeit“ sowie „Jüdisches Leben in Augsburg“ statt.
Am gestrigen Donnerstag (12.03.2026) eröffnete Polizeipräsident Martin Wilhelm die Wanderausstellung „Antisemitismus in Bayern – Judenhass heute“ der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Bayern (RIAS Bayern). Ergänzt wird diese RIAS-Ausstellung durch die Ausstellung der Stadt Augsburg „Die Stadt ein Feuermeer“.
Neben zahlreichen geladenen Gästen durften wir auch Herrn Staatsminister a.D. Dr. Ludwig Spaenle, Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, für Erinnerungsarbeit und geschichtliches Erbe, Frau Barbara Schretter, Regierungspräsidentin Regierung von Schwaben, Frau Sigrid Atzmon, Vizepräsidentin IKG Schwaben-Augsburg sowie Herrn Tobias Eisch, RIAS Bayern, im Polizeipräsidium Schwaben Nord begrüßen.
Für die Dienststellenleitungen sowie deren Vertreter finden sogenannte „World Cafés“ statt. Gemeinsam mit den Beauftragten gegen Hasskriminalität des BLKA soll ein offener Austausch aller Beteiligten stattfinden.
Für Mitglieder der jüdischen Gemeinde findet in Kooperation mit dem Sachgebiet E 3 – Kriminalitätsbekämpfung – sowie dem Beauftragten gegen Hasskriminalität des BLKA, Selbstbehauptungskurse statt. Außerdem bietet das PP Schwaben Nord einen Vortrag zum Thema „Sicherheitsempfinden und Antisemitismus“ bei der IKG Schwaben – Augsburg an.
Höhepunkt des Aktionsjahres wird eine Podiumsdiskussion unter dem Motto „Drei Staatsgewalten gegen Antisemitismus“ mit Oberstaatsanwalt Andreas Franck, Antisemitismusbeauftragter der Bayerischen Justiz, bilden.
Den feierlichen Abschluss dieses Veranstaltungsjahres bildet das Benefizkonzert des Polizeiorchesters Bayern zugunsten der Synagoge Augsburg, am Sonntag, den 25.10.2026.
0374 – Einladung E-Bike / Pedelec fahren – aber sicher!
Augsburg – Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg bietet für E-Bike und Pedelecfahrer ab 50 Jahren ein individuelles Fahrradtraining an.
Durch theoretische und praktische Inhalte werden Gefahrenstellen, Tipps zur Verkehrssicherheit und Übungen mit dem Fahrrad durchgeführt.
Das Fahrradtraining ist kostenlos und findet am:
Montag, den 30.03.2026 von 15:00 bis 17:00 Uhr
in der Jugendverkehrsschule Senkelbach (Senkelbachstraße 10, 86153 Augsburg), bei jedem Wetter statt und erfolgt auf eigene Haftung. Das eigene Fahrrad sowie der Fahrradhelm sind eigenständig mitzubringen.
Die Anmeldung erfolgt über:
pp-swn.augsburg.vpi.va-senkelbach@polizei.bayern.de oder unter der Telefon-nummer 0821/324-2398
0375 - Polizei kontrolliert Autofahrer und stellt mehrere Verstöße fest
Universitätsviertel - Am 12.03.2026 kontrollierte eine Polizeistreife einen 24-jährigen Autofahrer, der die Haunstetter Straße in nördlicher Richtung befuhr.
Gegen 18:00 Uhr führten die Polizeibeamten eine Verkehrskontrolle durch, bei der sie feststellten, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem waren die am Pkw angebrachten Kennzeichen nicht zugelassen. Um eine Zulassung vorzutäuschen wurden die Kennzeichen mit dem Zulassungssiegel und HU-Stempel eines anderen Fahrzeugs versehen. Der Pkw und die Kennzeichen wurden sichergestellt.
Im Laufe der Kontrolle stellten die Polizeibeamten bei dem 24-Jährigen zudem drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogentest verlief positiv auf Kokain. Aus diesem Grund wurde auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt.
Den 24-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und einem Vergehen nach dem Straßenverkehrsgesetz.
Der 24-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
0376 - Polizei ermittelt nach Bombendrohung
Kriegshaber - Am Donnerstag (12.03.2026) ging am Universitätsklinikum Augsburg eine telefonische Bombendrohung ein, woraufhin die Polizei verständigt wurde.
Gegen 15:20 Uhr meldete der Sicherheitsdienst des Universitätsklinikum eine telefonische Bombendrohung.
Die Polizei begab sich unverzüglich mit zahlreichen Einsatzkräften an die Örtlichkeit.
Die Ermittlungen vor Ort ergaben keinerlei Hinweise auf eine tatsächliche Gefährdung. Der Polizeieinsatz konnte bereits gegen 16.30 Uhr beendet werden.
Die Polizei ermittelt nun wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten sowie Bedrohung sowie zum Täter und den Hintergründen der Tat.
Die Ermittlungen hierzu dauern an.
0377 – Polizei vollzieht Durchsuchungsbeschlüsse im Stadtgebiet
---------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ----------
Augsburg – Am Donnerstag (12.03.2026) fand eine geplante Durchsuchungsaktion der Kriminalpolizei Augsburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Augsburg statt.
Gegen 10:30 Uhr durchsuchten Beamte der Kriminalpolizei sechs Objekte im Stadtgebiet Augsburg. Bei den Objekten handelte es sich um private sowie gewerbliche Immobilien.
Die Beamten der Kommissariate für Betäubungsmittel- und Organisierte Kriminalität führten bereits seit mehreren Monaten umfangreiche Ermittlungen u.a. wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln sowie des illegalen Besitzes von Waffen.
Im Zuge des Einsatzes wurden insgesamt zwei bestehende Haftbefehle vollstreckt. Gegen einen 46-jährigen Mann mit kroatischer Staatsangehörigkeit lag ein Haftbefehl u.a. wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln sowie ein Verstoß nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz vor.
Gegen einen 34-jährigen polnischer Staatsangehörigen lag ein Sicherungshaftbefehl vor.
Bei einem weiteren Beschuldigten fanden die Beamten verschiedene Betäubungs- und Rauschmittel (Amphetamin, Ecstasy-Tabletten, Marihuana) in einer mittleren zweistelligen und mittleren dreistelligen Grammzahl auf und stellten diese sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg, wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, wird der 44-Jährige noch am Freitag (13.03.2026) beim Amtsgericht Augsburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt.
Der 44-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.
Zudem stellten die Beamten mehrere Konsumeinheiten Kokain sowie Mobiltelefone und Datenträger sicher.
Die Kriminalpolizei Augsburg wurde von Kräften der Bereitschaftspolizei und des Polizeipräsidiums Schwaben Nord unterstützt.
Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg dauern weiter an.
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