REGENSBURG. Am Mittwochabend, 11. März, kam es in der Parkanlage im Bereich des Keplerdenkmals in der Albertstraße nahe des Regensburger Bahnhofs zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 24-jähriger Mann erlitt dabei Gesichtsverletzungen. Ein 19-jähriger Tatverdächtiger wurde noch vor Ort festgenommen und befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es vergangenen Mittwoch, 11. März, gegen 18:45 Uhr im Bereich des Keplerdenkmals in der Parkanlage an der Albertstraße nahe des Bahnhofs zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 19-jährigen und einem 24-jährigen Mann - beide somalische Staatsangehörige. Aus bislang ungeklärter Ursache schlug der 19-Jährige seinem Kontrahenten im Verlauf der Auseinandersetzung mit einer Bierflasche ins Gesicht. Der 24-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen im Gesichtsbereich. Der 19-jährige Tatverdächtige konnte kurz nach der Tat noch vor Ort von eintreffenden Polizeistreifen vorläufig festgenommen werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde der 19-Jährige am Donnerstag, 12. März, einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Zeugen, die Beobachtungen zu dem Vorfall gemacht haben, insbesondere gegen 18:45 Uhr am Mittwoch, 11. März, im Bereich der Parkanlage am Keplerdenkmal in der Albertstraße in Regensburg, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.