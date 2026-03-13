LUDWIGSTADT, LKR. KRONACH. Eine Seniorin übergab am Donnerstag Geld an dreiste Trickbetrüger. Die Kriminalpolizeiinspektion Coburg bittet um Zeugenhinweise.

Am 12. März 2026 gegen 11 Uhr riefen Unbekannte bei der 86-Jährigen Seniorin an und behaupteten, die Tochter habe angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Wie üblich bei der Betrugsmasche forderten die Betrüger die Zahlung einer Kaution. Die gutgläubige Seniorin beschaffte daraufhin einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag und übergab diesen anschließend im Siedlungsweg in Ludwigstadt an einen männlichen Abholer. Das Geld war in einer auffälligen Plastiktüte des Lebensmittelherstellers WELA verpackt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Etwa 30 Jahre alt

Zirka 165 cm Zentimeter groß

Dunkle, gelockte Haare

Die Kriminalpolizeiinspektion Coburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen im Siedlungsweg in Ludwigstadt gemacht haben, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.

Ein Präventionsvideo des Polizeipräsidiums Oberfranken, das die Geschichte einer Betroffenen erzählt und die perfide Masche der Betrüger eindrucksvoll darstellt finden Sie unter: Präventionsvideo der oberfränkischen Polizei