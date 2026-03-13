MAXHÜTTE-HAIDHOF, LKR. SCHWANDORF. Am Freitag, 20. Februar 2026, wurden bei Waldarbeiten in einem Waldstück bei Ibenthann menschliche Knochen aufgefunden. Nach einer zwischenzeitlich durchgeführten DNA-Analyse steht fest, dass es sich um die sterblichen Überreste einer zum Sterbezeitpunkt, im Mai 2024, 60-jährigen Frau aus dem Bereich Maxhütte-Haidhof handelt. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Am Freitag, 20. Februar 2026, verständigten Arbeiter, die in einem Waldstück im Bereich Ibenthann Waldarbeiten durchführten, die Polizei, nachdem sie dort menschliche Knochen aufgefunden hatten. Polizeibeamte der Polizeiinspektion Burglengenfeld begaben sich umgehend zur besagten Waldstück und verständigten die Kriminalpolizei. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizeiinspektion Amberg übernommen. Im Zuge kriminalpolizeilicher Maßnahmen sowie einer durchgeführten DNA-Analyse konnte zwischenzeitlich festgestellt werden, dass es sich bei den sterblichen Überresten um eine, zum Sterbezeitpunkt im Mai 2024, 60-jährige Frau aus dem Bereich Maxhütte-Haidhof handelt. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Fundort der sterblichen Überreste nicht um den tatsächlichen Ort des Ablebens. Eine rechtsmedizinische Begutachtung der aufgefundenen Knochen ergab bislang keine Hinweise auf eine Gewalteinwirkung. Die genauen Umstände des Ablebens sind derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg bittet Personen, die im Mai 2024 insbesondere zur Nachtzeit oder in den frühen Morgenstunden verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Nittenauer Straße bei Ibenthann gemacht haben, sich zu melden. Von besonderem Interesse sind Beobachtungen, die mit einem möglichen Transport oder Verbringen eines Leichnams in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.