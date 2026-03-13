LKR. BAYREUTH. Bei einem schweren Verkehrsunfall starb Freitagvormittag eine 23-jährige Autofahrerin. Drei weitere Beteiligte erlitten Verletzungen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Zusammenstoß kurz nach 8 Uhr auf der ST2191 zwischen Hollfeld und Plankenfels. Im Bereich der Abfahrt nach Stechendorf kollidierten zunächst aus bislang unklaren Gründen ein Lastwagen und ein entgegenkommender Skoda. Der Skoda stieß anschließend noch mit einem Volkswagen zusammen.

Die 23 Jahre alte Fahrerin des Skoda erlitt durch die Wucht der Kollision tödliche Verletzungen. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Der 33-jährige Fahrer des Lastwagens blieb leicht verletzt. Ebenso leichtverletzt gilt die 36 Jahre alte Fahrerin des Volkswagens. Sie kamen in ein Krankenhaus.

Der Gesamtsachschaden wird auf zirka 40.000 Euro geschätzt.

Beamte der Polizeiinspektion Bayreuth-Land sind mit der Unfallaufnahme betraut. Sie werden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth von einem Unfallsachverständigen unterstützt.

Nachtrag:

Nach den bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass der Lastwagen auf der Staatsstraße in Richtung Hollfeld unterwegs war und bei der Abzweigung nach Stechendorf nach links abbiegen wollte. Hierbei übersah der 33 Jahre alte Fahrer aus dem Landkreis von Tirschenreuth (Oberpfalz) mutmaßlich die entgegenkommende Skodafahrerin.

Entgegen der Erstmeldung befand sich im dritten beteiligten Fahrzeug (VW) eine 36-Jährige aus dem Landkreis Bayreuth und deren 4-jähriger Sohn. Während die Mutter leichte Unfallverletzungen erlitt, blieb der Junge, welcher sich auf dem Rücksitz befand, unverletzt.

Die Straßensperrung wird sich noch bis zirka 13:30 Uhr hinziehen. Es wird örtlich umgeleitet.