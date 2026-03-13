ASCHAU IM CHIEMGAU, LKR. ROSENHEIM. Im Zeitraum von 6. bis 9. März 2026 brachen bislang Unbekannte in Räumlichkeiten einer Arztpraxis ein. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein oder mehrere Einbrecher öffneten in einer Arztpraxis in Aschau im Chiemgau im Zeitraum von 6. bis 9. März 2026 gewaltsam die Eingangstüre und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten offenbar vergeblich nach Wertgegenständen. Zu einem Stehlschaden kam es nicht.

Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Prien am Chiemsee getätigt. Die weitere Sachbearbeitung wird, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, vom zuständigen Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizei fortgeführt.

Dabei bitten die Ermittler auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat im Zusammenhang mit dem Einbruch im Zeitraum von Freitag (6. März 2026) auf Montag (9. März 2026) an der Arztpraxis in der Zillibillerstraße 2 in Aschau im Chiemgau verdächtige Wahrnehmungen gemacht - vor allem bzgl. abgestellter Fahrzeuge oder Personen?

Wem sind bereits in der Zeit vor dem Einbruch im Umfeld des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08031/200-0 bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.

Im selben Zeitraum (7. März 2026) wurden zwei Einzelhandesgeschäfte in der Kampenwandstraße und dem Leitenweg in Aschau im Chiemgau ebenfalls Ziel von Einbrechern. Hiebei sind die unbekannten Täter identisch vorgegangen. Die Polizeiinspektion Prien veröffentlichte zu diesen Fällen bereits eine Pressemeldung. Ein Zusammenhang zwischen den Taten in den Einzelhandelsgeschäften und der Arztpraxis wird derzeit geprüft.