PUCHHEIM, LKR. FÜRSTENFELDBRUCK, 13.03.2026_Am Donnerstag, 12.03.2026, gegen 11 Uhr, wurde ein älteres Ehepaar aus Puchheim Opfer von sogenannten Schockanrufern. Die bislang unbekannten Täter erbeuteten Bargeld und Goldschmuck in erheblichem Wert.

Die 73-jährige Geschädigte wurde am Vormittag von einem bislang unbekannten Mann telefonisch kontaktiert. Dieser gab an, dass ihre Schwiegertochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution zu bezahlen sei. Während der 79-jährige Ehemann zum Amtsgericht gelockt wurde, übergab seine Frau während seiner Abwesenheit Bargeld und Goldschmuck im hohen fünfstelligen Bereich an eine unbekannte Abholerin. Erst ca. fünf Stunden später wurde die Polizei informiert.

Personenbeschreibung der Abholerin:

Weiblich, ca. 155 cm groß, kräftige Statur, osteuropäisches Erscheinungsbild, schwarze Haare mit blonden Spitzen, zum Pferdeschwanz gebunden.

Bekleidung:

Dunkle Jacke mit gelben Streifen sowie hellem Emblem im Brustbereich, graue Umhängetasche mit dem Emblem „Chanel“.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen in Puchheim, Bereich Allinger Straße, gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden.

Die Kriminalpolizei rät:

Beenden Sie das Telefonat, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen!

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrüger. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Aber nutzen Sie dafür nicht die Rückruftaste!

Rufen Sie den angeblich betroffenen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an!

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen!

Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Die echte Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

​​​​​​Sprechen Sie auch mit ihren Angehörigen über das Phänomen und warnen Sie sie vor dem Vorgehen der Täter!