EBRACH LKR. BAMBERG. Am Donnerstagnachmittag sorgte ein 65-jähriger Mann in Ebrach für einen größeren Polizeieinsatz, nachdem er seinen Nachbarn bedrohte.

Gegen 15.50 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Polizei der Notruf eines Bewohners eines Mehrfamilienhauses in der Neudorfer Str. ein. Der Anrufer teilte mit, dass ihn sein Nachbar in der Garage bedroht habe. Dabei habe er geäußert eine Schusswaffe zu besitzen und diese auch benutzen zu wollen. Anschließend begab sich der Bedroher in seine Wohnung.

Daraufhin sind zahlreiche Polizeistreifen aus Bamberg, mit Unterstützung von Spezialkräften aus Mittelfranken ausgerückt.

Es gelang den Beamten, den 65-jährigen gegen 18 Uhr in seiner Wohnung vorläufig festzunehmen. Verletzt wurde hierbei niemand. Die anschließende Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus schloss sich an. Eine Schusswaffe wurde bislang nicht aufgefunden, die Durchsuchungsmaßnahmen dauern derzeit noch an.