KRONACH. Donnerstagnachmittag sorgte ein 81-jähriger Mann in Kronach für einen größeren Polizeieinsatz.

Gegen 13.15 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Polizei der Notruf eines Bewohners eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Am Flügelbahnhof“ ein. Dieser teilte mit, dass sein Nachbar ihn mit einem Messer bedroht habe. Aufgrund der Mitteilung eilten mehrere Polizeistreifen zu dem Anwesen. Als der 81-jährige Deutsche die Einsatzkräfte sah, verschanzte er sich in seinem Kellerabteil. Aufgrund der psychischen Verfassung des Mannes und der Gefahr, dass er die Einsatzkräfte angreifen könnte, wurde für die vorläufige Festnahme eine Spezialeinheit aus Mittelfranken angefordert.

Der Mann konnte schließlich durch die Spezialkräfte widerstandslos im Keller festgenommen werden. Polizeibeamte brachten ihn abschließend in ein psychiatrisches Krankenhaus.