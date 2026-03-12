PFATTER, LKR. REGENSBURG. Nachdem ein 53-jähriger Deutscher nach einem Einbruch in eine Bäckerei im Gemeindegebiet Pfatter festgenommen worden war, verdichten sich nun die Hinweise auf weitere Straftaten. Ermittlungen der Polizeiinspektion Wörth an der Donau ergeben, dass der Mann unter anderem auch für einen Fahrzeugdiebstahl und weitere Einbrüche verdächtig ist.

In den frühen Abendstunden des Dienstags, 10. März 2026, verschaffte sich der Tatverdächtige mutmaßlich gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei im Gemeindegebiet Pfatter. Durch den dabei ausgelösten Alarm wurden Polizeistreifen verständigt, die kurze Zeit später am Tatort eintrafen. Im Gebäude konnten die Einsatzkräfte einen 53-jährigen Deutschen antreffen und vorläufig festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde der Tatverdächtige am Mittwoch, 11. März 2026, einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Im Laufe der weiteren Ermittlungen der PI Wörth ergaben sich nun weitere Delikte für welche der 53-Jährige tatverdächtig ist. Neben Einbruchswerkzeug, das der 53-Jährige am Tatort zurückgelassen hatte, stellten die Einsatzkräfte auch einen Fahrzeugschlüssel sicher. Dieser konnte wenig später einem in unmittelbarer Nähe abgestellten Pkw zugeordnet werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs wurde weiteres mutmaßliches Diebesgut aufgefunden und von der Polizei Wörth an der Donau sichergestellt. Nach bisherigem Ermittlungsstand lassen sich die im Fahrzeug aufgefundenen Gegenstände einem weiteren Einbruch, welcher sich ebenfalls am 10. März in einem Büro in Barbing ereignete, sowie einem Einbruch bei einem Hausmeisterservice in Niederbayern, zuordnen. Mögliche Tatzusammenhänge werden bei allen Fällen geprüft. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass der verwendete Pkw ebenfalls entwendet worden war. Das Fahrzeug im Wert von einer fünfstelligen Bargeldsumme wurde bereits am Wochenende zuvor im Münchner Stadtteil Neuhausen entwendet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangte der Tatverdächtige zuvor gewaltsam in Büroräume, erlangte dort den Fahrzeugschlüssel und entwendete anschließend den Pkw.

Gegen den mittlerweile inhaftierten Tatverdächtigen werden nun weitere Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Wörth an der Donau dauern an.