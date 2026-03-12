NEUBURG A. D. DONAU, 12.03.2026_Heute Morgen ereignete sich in einem Neuburger Mehrfamilienhaus ein versuchtes Tötungsdelikt, bei dem ein 19-Jähriger schwer verletzt wurde. Es wurde noch vor Ort ein Tatverdächtiger festgenommen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 08.00 Uhr informierte ein Zeuge die Rettungsleitstelle über eine verletzte männliche Person im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses.

Bei dem Verletzten handelt es sich um einen jungen Mann aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Er wurde mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik verbracht und wird dort stationär behandelt.

Vor Ort konnte ein 40-jähriger Tatverdächtiger aus Neuburg festgenommen werden. Dieser wird morgen auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Beide Männer sind deutsche Staatsangehörige.

Weitere Details sind aktuell nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.