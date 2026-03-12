BRUCKBERG, LKR. LANDSHUT. Am 10.03.2026 kam es bei einer Autoreparatur zu einem Unfall mit tödlichen Folgen.

Ein 39-Jähriger aus dem Landkreis Freising befand sich am Abend des 10.03.2026 alleine bei Autoreparaturen in einer Garage. Da er am nächsten Tag nicht wie gewohnt am Arbeitsplatz erschien, suchte ihn ein Arbeitskollege auf und konnte diesen leblos in der Garage auffinden. Die Hilfe durch alarmierte Rettungskräfte kam jedoch zu spät.

Die Untersuchungen zum tödlichen Unfall wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Landshut übernommen. Derzeit ist eine Fremdbeteiligung ausgeschlossen, es wird von einem tragischen Unfall beim Motoren-Testlauf ausgegangen.

