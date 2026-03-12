382. Festnahme eines Tatverdächtigen nach versuchtem Einbruch in eine Tankstelle – Obersendling

- siehe Medienformation vom 03.03.2026; Nr. 329

Am Sonntag, 08.03.2026, gegen 23:50 Uhr, konnte eine zivile Streifenbesatzung der Polizeiinspektion 29 (Forstenried) einen Opel Pkw mit Friedberger Autokennzeichen beobachten, der auf das Gelände einer bereits geschlossenen Tankstelle fuhr. In dem Fahrzeug befanden sich zu diesem Zeitpunkt zwei Personen.

Auf dem Tankstellengelände stieg einer der beiden Fahrzeuginsassen, welcher vollmaskiert war, aus und inspizierte das Gelände. Anschließend stieg er zügig wieder in den Pkw ein. Als das Fahrzeug beim Verlassen des Tankstellengeländes einer Kontrolle unterzogen hätte werden sollen, flüchteten die Insassen mit stark überhöhter Geschwindigkeit.

Da der Pkw trotz mehrfacher Anhalteaufforderungen nicht stoppte, wurden mehrere Streifen zur Unterstützung hinzugezogen. Die Tatverdächtigen flüchteten über die BAB A96 und fuhren anschließend in das Gewerbegebiet Freiham Süd. Dort stellten sie das Fahrzeug ab und setzten ihre Flucht zu Fuß fort.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte einer der Insassen, ein 40-jähriger rumänischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland, vorläufig festgenommen werden.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der Opel Pkw in der Zeit von Samstag, 07.03.26, 19:30 Uhr, bis Sonntag, 08.03.26, 08:20 Uhr, im Landkreis Aichach-Friedberg entwendet worden war. Bislang unbekannte Täter drangen hierbei in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten den jetzt in Obersendling genutzten Pkw. Mit dem Pkw versuchten die Täter, in die Tankstelle einzubrechen, um den dort befindlichen Geldautomaten aus der Verankerung zu reißen und diesen im Anschluss zu entwenden.

Der festgenommene 40-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Am Dienstag, 10.03.2026, wurde er dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Wie bereits berichtet kam es am Montag, 02.03.2026, gegen 01:00 Uhr, zu einer ähnlichen Tatausführung in Unterschleißheim. Zwei unbekannte Täter versuchten damals gewaltsam über eine Zugangstür in den Verkaufsraum einer Tankstelle einzudringen. Da dies nicht gelang, fuhren sie schließlich mit einem VW Pkw durch die Glastür, welche dabei komplett zerstört wurde. Im Verkaufsraum brachten sie ein Abschleppseil sowohl am dort befindlichen Cash Geldautomaten als auch an ihrem Fahrzeug an und versuchten, mit diesem, den Automaten aus der Verankerung zu reißen. Da dies nicht erfolgreich war, flüchteten die Täter damals ohne Beute unerkannt vom Tatort. Die am Pkw angebrachten Kennzeichen konnten einem Kennzeichendiebstahl in Schwabmünchen zugeordnet werden. Der hier genutzte VW Golf war ca. zwei Wochen zuvor in Memmingen entwendet worden, ebenfalls nachdem der Schlüssel aus einem Einfamilienhaus entwendet worden war.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Identität des Flüchtigen und ob die Täter auch für die Tat in Unterschleißheim in Frage kommen, dauern an und werden vom Kommissariat 52 der Münchner Kriminalpolizei geführt.

383. Einbruch in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses – Harlaching

Am Mittwoch, 11.03.2026, zwischen 13:30 und 22:50 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter über den Balkon gewaltsam in das Innere einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Untergiesing.

In der Wohnung wurden mehrere Wertgegenstände im Wert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags entwendet. Mit der Tatbeute verließ der Täter die Wohnung in unbekannte Richtung.

Ebenfalls am Mittwoch, 11.03.2026, gegen 21:00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter im selben Mehrfamilienhaus gewaltsam auch über den Balkon Zutritt zu einer anderen Wohnung des Hauses. Im Inneren wurde der Täter von der Bewohnerin überrascht, woraufhin er sich über den Betretungsweg ohne Beute in unbekannte Richtung entfernte.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zur Ergreifung des Täters.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Vierheiligstraße, Geiselgasteigstraße und Holzkirchner Straße (Harlaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

384. Verkehrsunfall mit Pkw; eine Person verstorben – Freimann

Am Donnerstag, 12.03.2026, gegen 07:20 Uhr, befuhr ein 91-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem VW Pkw die Freisinger Landstraße in Richtung Frankfurter Ring. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem neben der Fahrbahn befindlichen Baum. Hierbei wurde der 91-Jährige im Fahrzeug eingeklemmt.

Der Fahrer wurde beim Unfall schwer verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle.

Aufgrund des Unfalls musste die Freisinger Landstraße für mehrere Stunden gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.