0365 – Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Lechhausen – Am Mittwoch (11.03.2026) touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein geparktes Auto auf einem Parkplatz in der Neuburger Straße.

In der Zeit von 13.15 Uhr bis 17.15 Uhr wurde der schwarze Smart fortwo im Heckbereich beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Lechhausen – Am Dienstag (10.03.2026) touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein geparktes Auto in der Dr.-Otto-Meyer-Straße.

In der Zeit von 21.00 Uhr bis 22.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter den BMW X3 im Heckbereich links. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Oberhausen – In der Zeit von Montag (09.03.2026), 22.00 Uhr, bis Mittwoch (11.03.2026), 08.30 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein geparktes Auto in der Schönspergerstraße.

Der blaue Opel wurde im vorderen linken Bereich beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0366 – Polizei ermittelt nach Fahrt unter Alkohol

Innenstadt – Am Mittwoch (11.03.2026) war ein 30-Jähriger alkoholisiert mit einem E-Scooter am Obstmarkt unterwegs.

Gegen 22.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Dieser hatte zuvor den E-Scooter gegen andere parkende E-Scooter geworfen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten die Alkoholisierung des Mannes fest. Der 30-Jährige versuchte daraufhin fußläufig zu flüchten. Die Beamten stoppten den Mann und brachten ihn auf eine Polizeidienststelle. Sie veranlassten eine Blutentnahme bei dem 30-Jährigen. An den E-Scooter entstand kein Sachschaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 30-Jährigen.

Der 30-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0367 – Polizei stoppt E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss

Innenstadt – Am Mittwoch (11.03.2026) war ein 20-Jähriger unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter in der Hermanstraße unterwegs.

Gegen 22.45 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 20-Jährigen fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 20-Jährigen.

Der 20-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0368 – Polizei ermittelt nach Diebstahl und Sachbeschädigung

Innenstadt – In der Zeit von Dienstag (10.03.2026), 16.15 Uhr, bis Mittwoch (11.03.2026), 06.15 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Diesel aus Fahrzeugen und ein Arbeitsgerät aus einem Lkw einer Firma in der Berliner Allee.

Die Täter verschafften sich teilweise gewaltsam Zutritt zu den Fahrzeugen. Der Sachschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0369 – Polizei stoppt Fahrer mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen

Hochfeld – Am Mittwoch (11.03.2026) war ein 18-Jähriger mit einem Zweirad mit grünem – nicht mehr gültigem – Versicherungskennzeichen in der Konrad-Zuse-Straße unterwegs.

Gegen 08.00 Uhr kontrollierte eine Steife den Mann. Dieser konnte keine aktuelle Versicherung vorweisen. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen den 18-Jährigen.

Der 18-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Die Polizei appelliert an die Verkehrsteilnehmer, vor Fahrtantritt die Versicherungskennzeichen an Kleinkrafträdern zu überprüfen. Seit 01.März 2026 bis 28.02.2026 gelten nur noch aktuelle Versicherungskennzeichen in der Farbe schwarz. Wer mit den alten Versicherungskennzeichen am Straßenverkehr teilnimmt, verliert den Versicherungsschutz und muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

0370 – Polizei ermittelt nach Unfall unter Alkoholeinfluss

Augsburg / Bundesstraße 17 / FR Norden – Am Donnerstag (12.03.2026) verursachte ein 26-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall mit einem Sattelzug. Der 26-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 00.00 Uhr fuhr der 26-Jährige auf der B 17 zwischen den Anschlussstellen Holzweg und Stuttgarter Straße auf dem rechten Fahrstreifen auf einen Sattelzug auf. Das Auto wurde dabei unter den Sattelauflieger geschoben und der 26-Jährige in der Folge eingeklemmt. Der 26-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 48-jährige Fahrer des Sattelzuges wurde vor Ort durch das Kriseninterventionsteam betreut.

Der 26-Jährige stand offenbar unter dem Einfluss von Alkohol. Eine Überprüfung ergab einen Wert von über einem Promille. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Bergung des 26-Jährigen musste die B 17 zwischenzeitlich vollgesperrt werden. Die Feuerwehr war zur Rettung sowie zur Sicherung und Reinigung der Unfallstelle vor Ort.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 26-Jährigen.

Der 26-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Der 48-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.