BAMBERG. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschmierten Unbekannte in der Zollnerstraße in Bamberg mehrere Hausfassaden mit politischen Graffiti. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachten die Täter mehrere Graffiti mit linkspolitischen Schriften an Hauswänden in der Zollnerstraße im Bamberger Nordosten an. Eine Wand beschmierten die Unbekannten mit dem Schriftzug „ANTIFA“ in roter Farbe, etwa 100 x 40 cm groß.

Bereits Anfang Februar 2026 kam es in der Umgebung der Zollnerstraße zu ähnlichen Sachbeschädigungen, bei denen ebenfalls politisch motivierte Graffiti an mehreren Gebäuden festgestellt wurden.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in der Nacht des Vorfalls oder bereits Anfang Februar 2026 etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich bei der Kriminalpolizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-0 zu melden.