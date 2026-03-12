Kulmbach, den 12. März 2026. Wenn Ende April wieder die Motoren brummen, auf den Straßen die unterschiedlichsten Maschinen zu sehen sind und sich in Kulmbach Bikerinnen und Biker aus dem süddeutschen Raum versammeln, beginnt traditionell die neue Motorradsaison. Am 25. und 26. April verwandelt sich die Stadt erneut in einen Treffpunkt für Zweiradfans. Auf dem Festivalgelände in der Lichtenfelser Straße entsteht ein Gefühl von Freiheit, Gemeinschaft und Verantwortung. Die 23. Kulmbacher Motorradsternfahrt verbindet Fahrspaß mit gezielter Präventionsarbeit im Straßenverkehr.

Mit steigenden Temperaturen und trockenen Straßen verändert sich im Frühjahr auch das Verkehrsbild. Motorräder tauchen wieder häufiger auf, die Dynamik im Straßenverkehr nimmt zu und damit auch die Anforderungen an alle Verkehrsteilnehmenden. Gerade nach der Winterpause steigt für Motorradfahrende erfahrungsgemäß das Unfallrisiko: Fahrpraxis, Reaktionsvermögen und die richtige Einschätzung von Geschwindigkeit und Fahrbahnbedingungen müssen sich oft erst wieder einspielen. Umso wichtiger sind gegenseitige Wahrnehmung, Rücksichtnahme und ein faires Miteinander.

Das bestätigen auch aktuelle Zahlen aus der Verkehrsunfallstatistik des Polizeipräsidiums Oberfranken. Im Jahr 2025 registrierte die Polizei 670 Unfälle mit motorisierten Zweirädern – nahezu genauso viele wie im Vorjahr. Auffällig ist jedoch der deutliche Rückgang tödlicher Motorradunfälle. Drei Biker verloren ihr Leben, im Jahr zuvor waren es noch zehn. „Die Zahlen zeigen: Prävention wirkt. Weniger tödliche Motorradunfälle sind kein Zufall, sondern das Ergebnis konsequenter Verkehrssicherheitsarbeit. Entscheidend ist, dass wir nicht nachlassen, sondern unsere Aktivitäten fortsetzen“, erklärt der oberfränkische Polizeipräsident Armin Schmelzer.

Gerade der Saisonauftakt spielt dabei eine entscheidende Rolle: „Motorradfahren ist emotional, Verkehrssicherheit muss rational bleiben. Wer sich nach der Winterpause gezielt vorbereitet, reduziert Risiken erheblich“, so Schmelzer. Die Kulmbacher Motorradsternfahrt biete dafür einen idealen Rahmen: „Die Motorradsternfahrt ist einzigartig, weil sie nicht nur eine Zielgruppe erreicht. Hier sprechen wir Bikerinnen und Biker an, aber genauso Autofahrende, Familien und Kinder. Verkehrssicherheit funktioniert nur, wenn alle mitmachen." Als Hauptursachen für schwere Unfälle nennt die Polizei nicht angepasste Geschwindigkeit, Unaufmerksamkeit und fehlenden Sicherheitsabstand. Besonders auf Landstraßen – also genau dort, wo Motorradfahrende besonders gern unterwegs sind – enden Unfälle überdurchschnittlich schwer.

Vor diesem Hintergrund versteht sich die Kulmbacher Motorradsternfahrt als gezielte Präventionsveranstaltung des Bayerischen Innenministeriums, der Polizei Oberfranken und der Kulmbacher Brauerei. Unter dem Motto „Ankommen statt Umkommen“ erwartet die Besucherinnen und Besucher am 25. und 26. April ein vielfältiges Programm, das Fahrspaß, die Faszination für Motorräder und Verkehrssicherheit verbindet. Mitmachangebote wie der Motorrad-Skill-Parcours, Vorführungen des Kradzirkus der Polizei München oder des MSC Kasendorf sowie Informationsangebote von ADAC Nordbayern, TÜV, Bundeswehr und Polizei sensibilisieren für Risiken im Straßenverkehr und unterstreichen die Bedeutung von angepasster Geschwindigkeit, vollständiger Schutzkleidung und gegenseitiger Rücksichtnahme.

Zahlreiche Aussteller präsentieren zudem aktuelle Technik und Modelle: Ordnung Quad & Bike, das Autohaus Sperber sowie Kawasaki und Harley-Davidson zeigen die Vielfalt der Motorräder. Der Helmhersteller Shoei und das Motorradgeschäft TAF stellen innovative Lösungen rund um Sicherheit und Ausstattung vor, darunter Airbag Westen von Held oder Alpinestars. Das Fahrzeugmuseum Fichtelberg bringt wieder eine Auswahl an Fahrzeugen zum Staunen und Fachsimpeln mit.

Auch Familien kommen bei der Motorradsternfahrt nicht zu kurz. Die beliebte Blitzerrampe, Vorführungen der Verkehrspuppenbühne und eine Kinderpolizeistation machen Verkehrssicherheit für die Jüngsten spielerisch erlebbar. Livemusik, eine Flaniermeile und vielfältige Gastronomieangebote sorgen bei der 23. Auflage der Motorradsternfahrt für Festival-Atmosphäre in Kulmbach. Die Kulmbacher Brauerei begleitet die Veranstaltung auch in diesem Jahr mit einer breiten Auswahl alkoholfreier Getränke. Alkoholfreie Biere von Kulmbacher, Mönchshof und Kapuziner sowie die Erfrischungsgetränke von Bad Brambacher stehen für Genuss und verantwortungsbewusstes Verhalten im Straßenverkehr.

Höhepunkt des Saisonauftakts ist der traditionelle Motorradkorso am Sonntagmittag. Unter der Schirmherrschaft des Bayerischen Innenministers Joachim Herrmann führt er durch die Kulmbacher Innenstadt. Tausende Bikerinnen und Biker sowie zahlreiche Polizeikräfte aus mehreren europäischen Ländern setzen dabei ein sichtbares Zeichen für ein bewusstes, faires und sicheres Miteinanders im Straßenverkehr – damit am Ende alle ihr Ziel sicher erreichen.