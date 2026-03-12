PP SCHWABEN SÜD/WEST. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd West lädt Medienvertreter zu der Pressekonferenz zur Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 am Montag, 16. März 2026, um 14:00 Uhr in der Polizeiinspektion Memmingen, Am Schanzmeister 2, 87700 Memmingen ein.

Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner und Polizeivizepräsident Micheal Haber präsentieren die aktuellen Zahlen und Entwicklungen der Kriminalitätslage im Zuständigkeitsbereich und erläutern zentrale Schwerpunkte sowie Herausforderungen der kriminalpolizeilichen Arbeit.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine kurze Teilnahmebestätigung bis spätestens Freitag, 13. März 2026, per E-Mail an pp-sws.presse@polizei.bayern.de und um Angabe der Anzahl der teilnehmenden Personen. (PP Schwaben Süd/West)

