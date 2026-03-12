PASSAU, BAB A3. Am Dienstag (10.03.2026) stellten Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau bei der Kontrolle eines Pkw eine größere Menge Bargeld sicher. Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern ermittelt wegen des Verdachts der Geldwäsche.

Die Fahnder kontrollierten einen Pkw, welcher mit einem 45-jährigen ungarischen Fahrer besetzt war. Bei der Kontrolle fanden die Beamten Bargeld im niedrigen siebenstelligen Eurobereich. Der 45-Jährige konnte keine plausiblen Angaben zur Herkunft und Verwendung des Geldes machen.

Das Bargeld sowie der Pkw wurden sichergestellt.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Passau erging Haftbefehl. Der 45-Jährige wurde nach Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Passau in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 13.03.2026, 09:55 Uhr