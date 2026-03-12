PASSAU, BAB A3. Am Mittwoch, 11.03.2026, gegen 17:00 Uhr, stellten Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau im Rahmen einer Kontrolle auf der Autobahn A3 mutmaßliches Diebesgut im Wert eines hohen vierstelligen Eurobetrags sicher. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau wegen des Anfangsverdachts der Hehlerei.

Die Fahnder kontrollierten an der Rastanlage Donautal West einen Pkw der Marke Peugeot. Das Fahrzeug war mit einem 37-jährigen rumänischen Fahrer besetzt. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten eine Vielzahl an Markenartikeln, darunter Sonnenbrillen, Bekleidungsstücke und Schuhe.

An mehreren der aufgefundenen Gegenstände befanden sich noch Diebstahlssicherungen. Einen Eigentumsnachweis für die Waren konnte der 37-Jährige nicht vorlegen.

Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Der 37-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau geführt.

Veröffentlicht: 12.03.2026, 10:35 Uhr