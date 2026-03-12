WINDORF, LKR. PASSAU. Am 11.03.2026 kam es gegen 09:00 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein 69-Jähriger bei Baumschneidearbeiten schwer verletzt wurde.

Der 69-Jährige führte zusammen mit seiner Ehefrau sowie der Tochter Arbeiten an einer Birke in seinem privaten Garten durch. Der Mann befand sich hierzu auf einer Leiter in etwa zehn Metern Höhe. Während ein abgesägter Ast zu Boden fiel, berührte dieser die Leiter. In der Folge verlor der Mann das Gleichgewicht und stürzte zu Boden.

Der 69-Jährige erlitt unter anderem schwere Kopfverletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Kriminalpolizeiinspektion Passau geführt.

Veröffentlicht: 12.03.2026, 10:08 Uhr