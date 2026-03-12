MEMMELSDORF, LKR. BAMBERG. Eine vermisste 87-jährige Frau konnte am späten Mittwochabend nach einer groß angelegten Suchaktion wohlbehalten in einem Waldgebiet bei Memmelsdorf aufgefunden werden. Der erfolgreiche Einsatz zeigt eindrucksvoll das Zusammenspiel moderner Technik, engagierter Einsatzkräfte und kreativer Lösungen vor Ort.

Die Seniorin war am Nachmittag zu einem Spaziergang beziehungsweise zum Sammeln von Reisig in einem nahegelegenen Wald aufgebrochen. Gegen 15 Uhr hatte ihr Ehemann sie letztmals zu Hause gesehen. Als die Frau am Abend nicht zurückkehrte, verständigte er die Polizei.

Beamte der Polizeiinspektion Bamberg-Land leiteten umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Zunächst überprüften die Einsatzkräfte das Wohnanwesen der Vermissten sowie angrenzende Gebäude, darunter Keller, Dachböden und eine Scheune – jedoch ohne Ergebnis. Auch eine Nahbereichsfahndung mit zusätzlichen Streifen verlief zunächst erfolglos.

Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass sich die Frau in einem weiteren nahegelegenen Waldgebiet aufgehalten haben könnte. Zur Unterstützung wurde ein Drohnenpilot der Verkehrspolizei Bamberg hinzugezogen. Gegen 23 Uhr entdeckte die Drohne schließlich eine Wärmequelle im Wald, die sich als die vermisste Seniorin herausstellte.

Mithilfe präziser Koordinaten, die mit Hilfe des Ortungssystems „what3words“ an die Kollegen am Boden übermittelt wurden, konnten die Einsatzkräfte gezielt zu der Stelle geführt werden. Vor Ort fanden sie die 87-Jährige am Boden liegend. Nach ersten Erkenntnissen war sie bereits gegen 15 Uhr gestürzt und konnte anschließend nicht mehr selbstständig aufstehen.

Die Frau war zwar augenscheinlich unverletzt, jedoch deutlich unterkühlt. Die Einsatzkräfte versorgten sie zunächst vor Ort und transportierten sie anschließend mit einer improvisierten, aber effektiven Lösung – einer Schubkarre – durch das unwegsame Gelände zu einem Übergabepunkt für den Rettungsdienst.

Der Rettungsdienst übernahm die weitere medizinische Versorgung und brachte die Seniorin zur Untersuchung in ein Krankenhaus.