LKR. HASSBERGE. Heimliche Filmaufnahmen in einer Umkleidekabine einer Jugendfußballmannschaft sind der Auslöser von Ermittlungen der Kriminalpolizei Bamberg.



Fußballspieler des unterfränkischen Vereins erhoben in den letzten Wochen Vorwürfe gegen ihren Trainer. Demnach betrat der 57-jährige Deutsche im Januar und Februar wiederholt nach dem Training die Umkleide- und Duschbereiche der Jugendmannschaft und führte dabei versteckt eine Kamera mit sich.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg durchsuchten Polizeibeamte die Wohnung des Trainers und stellten Speichermedien sicher.

Der Trainer muss sich nun wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen verantworten.