BOGEN, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am Mittwoch, 11.03.2026, um 14:19 Uhr ereignete sich auf der Staatsstraße 2125 zwischen Bogen und Hofweinzier ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw, bei dem der 39-jährige Pkw-Fahrer tödlich verletzt wurde.

Die Staatsstraße ist derzeit immer noch komplett gesperrt, da sich die Bergung des beteiligten Lkw sehr schwierig gestaltet.

Die Sattelzugmaschine war mit dem Auflieger total verkeilt und verschmort. Das Führerhaus brannte durch den Unfall aus, konnte inzwischen aber geborgen werden. Der Sattelzugauflieger hatte Schlachtabfälle geladen, die inzwischen auch weitgehendst umgeladen werden konnten. Durch den Unfall war das komplette Gespann so instabil, dass es nicht zusammenhängend geborgen werden konnte. Die Bergung wird noch ca. 2 Stunden dauern.

Ob die Fahrbahn dann freigegeben werden kann, ist momentan noch nicht vorhersehbar. Es ist derzeit nicht abschätzbar ist, wie groß die Schäden am Fahrbahnbelag sind.

Sobald die Staatsstraße 2125 Höbe Bogenberg wieder frei ist wird nachberichtet.

Veröffentlicht: 12.03.2026, 08.35 Uhr