SCHÖLLKRIPPEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Seit 6. März wird eine 17-jährige Frau vermisst. Die Polizei ist auf der Suche nach der Vermissten und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wie heute bekannt wurde, wird die 17-jährige Leonie Thiele wurde zuletzt am 6. März im Bereich Schöllkrippen gesehen. Seitdem ist die junge Frau verschwunden. Dem Sachstand nach könnte sie sich in hilfloser Lage befinden. Die Polizei sucht zur Stunde nach der Vermissten.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Circa 180 cm groß und 140 kg schwer

Schulterlange kupferrote Haare

Über die Kleidung der jungen Frau ist nichts bekannt

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.