KAUFBEUREN. Am 11.03.2026, gegen 15:30 Uhr, wurden die Rettungskräfte über eine Rauchentwicklung in einer Seniorengerechten Wohnanlage in Kaufbeuren informiert. Grund für die Auslösung des Rauchwarnmelders war verbranntes Essen. Vom Herd aus entwickelte sich starker Rauch, sodass die hinzugezogenen Einsatzkräfte der Feuerwehr Kaufbeuren die Lüftung der Wohnung veranlassten. In diesem Zeitraum haben sich keine Personen in der Wohnung befunden. Die Feuerwehr Kaufbeuren war mit 70 Einsatzkräften vor Ort und konnte die Rauchentwicklung schnell unter Kontrolle bringen. Glücklicherweise entstand weder Personen- noch Sachschaden. (PI Kaufbeuren)