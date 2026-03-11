NÜRNBERG. (231) Am Mittwochabend (11.03.2026) fand in Nürnberg eine Versammlung statt. Diese steht im Zusammenhang mit den heutigen Durchsuchungsmaßnahmen von Staatsanwaltschaft und Polizei.

Am Mittwochabend (11.03.2026) versammelten sich ab 16:30 Uhr rund 150 Teilnehmer aus dem linkspolitischen Spektrum auf dem Jakobsplatz. Die Versammlung unter dem Titel „Antifaschismus“ stand im Zusammenhang mit vorangegangenen Durchsuchungsmaßnahmen der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth und der mittelfränkischen Polizei am selben Tag.

Die stationäre Kundgebung mit mehreren Redebeiträgen wurde von der Polizeiinspektion Nürnberg-West mit unterstellten Kräften betreut. Die Veranstaltung verlief ohne Störungen und endete gegen 17:30 Uhr.

Erstellt durch: Oliver Trebing