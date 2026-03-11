PFATTER, LKR. REGENSBURG. In den frühen Abendstunden des Dienstags, 10. März 2026, wurde in eine Bäckerei im Gemeindegebiet Pfatter eingebrochen. Einsatzkräfte der Polizei konnten die mutmaßlichen Täter noch am Tatort antreffen. Die Polizeiinspektion Wörth an der Donau hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 21:30 Uhr, am 10. März, verschaffte sich eine Person gewaltsam Zutritt zum Gebäude einer Bäckerei in Pfatter. Durch den dabei ausgelösten Alarm wurden Polizeistreifen verständigt, die kurze Zeit später am Tatort eintrafen. Im Gebäude konnten die Einsatzkräfte einen 53-jährigen Deutschen antreffen und vorläufig festnehmen. Im Rahmen der weiteren Fahndungsmaßnahmen wurde wenig später unweit des Tatortes ein 30-jähriger Deutscher angetroffen, welcher im Verdacht steht den 53-Jährigen bei der mutmaßlichen Tat unterstützt zu haben. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe eines vierstelligen Eurobetrags. Zu einem Entwendungsschaden kam es nicht. Die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Wörth an der Donau führen vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Die weiteren Ermittlungen werden von der Polizeiinspektion Wörth an der Donau geführt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde der 53-Jährige am heutigen Mittwoch, 11. März, einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.