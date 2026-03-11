Der 53-Jährige könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und ist auf Medikamente angewiesen. Es liegen derzeit keine Erkenntnisse vor, wo er sich aufhalten könnte.

Er trägt meist eine dunkle Softshell-Jacke, Halbschuhe bzw. Wanderschuhe und hat einen schwarzen oder blauen Rucksack dabei. Er ist circa 170 cm groß, hat braune Haare und eine füllige Figur.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Erlangen unter der Telefonnummer 09131 760 120 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Erstellt durch: Michael Sebald