NAGEL, LKR. WUNSIEDEL. Unbekannte Täter stahlen in der Nacht zum Dienstag einen Audi A6 aus einem Privatanwesen. Die Kriminalpolizei Hof bittet um Zeugenhinweise.

In der Nacht von Montag auf Dienstag machten sich unbekannte Diebe in Nagel zu schaffen. Zwischen 22 und 6 Uhr stahlen sie einen mit Keyless-Go ausgestatteten, grauen Audi A6 Avant mit dem amtlichen Kennzeichen MAK-JO 6 aus der Einfahrt des Fahrzeughalters in der Silberhausstraße.

Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09281/7040 zu melden.