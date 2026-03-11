0358 - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht

Lechhausen - In der Zeit von Freitag (06.03.2026) bis Dienstag (10.03.2026) kam es in der Schellingstraße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Eine 45-jährige Autofahrerin parkte ihr rotes Auto der Marke VW am dortigen Fahrbahnrand. Als sie am 10.03.2026 gegen 15:45 Uhr zu Ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie eine Beschädigung an der linken hinteren Fahrzeugseite fest. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Nachricht zu hinterlassen und die Polizei zu verständigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0359 - Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Lechhausen - In der Zeit von Montag (09.03.2026) bis Dienstag (10.03.2026) kam es in der Linken Brandstraße zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Auto.

Eine 25-jährige Autofahrerin parkte ihren Opel gegen 21:20 Uhr am dortigen Fahrbahnrand. Als sie am 10.03.2026 gegen 09:00 Uhr zu Ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine tiefe Kratzspur an der rechten Fahrzeugseite fest.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen einen unbekannten Täter.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0360 - Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Hochzoll - Am Dienstag (10.03.2026) kam es im Bereich der Hochzoller Straße zu einer Sachbeschädigung an einem Auto.

Die 40-Jährige fuhr gegen 19:15 Uhr mit ihrem Auto auf den Parkplatz eines Supermarktes. Ein unbekannter Täter warf daraufhin Steine auf das Fahrzeug der 40-Jährigen und beschädigte dieses.

Es entstand ein Sachschaden von circa 3.000 Euro.

Der unbekannte Täter soll kindliches, bzw. jugendliches Aussehen haben.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Sachbeschädigung gegen den unbekannten Täter.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0361 - Polizei ermittelt nach Bedrohung

Oberhausen - Am Dienstag (10.03.2026) kam es in der Hirblinger Straße zu einem Familienstreit.

Gegen 19:30 Uhr geriet ein 60-jähriger Mann in einen psychischen Ausnahmezustand und schlug im dortigen Anwesen zunächst gegen Türen. Im weiteren Verlauf nahm der 60-Jährige ein Beil an sich.

Die Polizei umstellte das Haus und konnte Kontakt zum 60-Jährigen herstellen. Dieser verließ daraufhin das Anwesen ohne Beil.

Er wurde auf Grund seines psychischen Zustandes in ein Krankenhaus verbracht. Es wurden keine Personen verletzt.

Der 60-jährige Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung gegen den 60-Jährigen.

0362 - Polizei stoppt Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Innenstadt - Am Mittwoch (11.03.2026) war ein 34-jähriger E-Scooter-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen in der Pferseer Str. unterwegs.

Gegen 00:45 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten den vorrangegangenen Konsum von Alkohol, sowie Cannabiskonsum bei dem 34-Jährigen fest. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und ordnete eine Blutentnahme an.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen dem 34-Jährigen.

Der 34-Jährige besitzt die deutsche und brasilianische Staatsangehörigkeit.