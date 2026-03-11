REGENSBURG. In der Nacht von Freitag, 6. März, auf Samstag, 7. März, verschaffte sich ein bis dato unbekannter Täter unbefugten Zutritt in ein Café im Regensburger Norden. Entwendet wurde mehrere hundert Euro Wechselgeld. Die Polizeiinspektion Regensburg Nord ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von ca. 19:30 bis 06:00 Uhr von Freitag auf Samstag brach ein unbekannter Täter gewaltsam in ein Café in Stadtamhof in Regensburg ein. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Eurobetrags. Im Inneren des Gebäudes entwendete der unbekannte Täter mehrere hundert Euro Wechselgeld. Der unbekannte Täter konnte im Anschluss in eine unbekannte Richtung fliehen. Durch die Polizeiinspektion Regensburg Nord konnten Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der betreffenden Nacht Beobachtungen im Bereich Stadtamhof gemacht haben, sich mit der Polizeiinspektion Regensburg Nord unter der 0941/506-2221 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Jede Beobachtung kann von Bedeutung sein!