KEMPTEN. Im Zusammenhang mit dem gewaltsamen Tod einer Frau im Juli 2024 in Nonnenhorn konnten nunmehr zwei tatverdächtige männliche Personen festgenommen werden.

Bereits Anfang Februar 2026 hatte der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kempten auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten gegen zwei Tatverdächtige Untersuchungshaftbefehle wegen des dringenden Verdachts des Mordes in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge erlassen.

Auf Grund intensiver Fahndungsmaßnahmen gelang der Kriminalpolizeiinspektion Kempten in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landeskriminalamt, der Kriminalpolizeistation Lindau und der niedersächsischen Landespolizei in Salzgitter zunächst die Festnahme eines 53-jährigen rumänischen Tatverdächtigen. Am 10.03.2026 stellte sich schließlich der zweite Tatverdächtige, ein 30-jähriger rumänischer Staatsangehöriger, freiwillig bei der Kriminalpolizeistation Lindau und konnte ebenfalls festgenommen werden.

Die Beschuldigten sind dringend verdächtig am 21.07.2024 eine 70-jährige Café-Besitzerin in Nonnenhorn unter Gewaltanwendung getötet und die von ihr mitgeführten Tageseinnahmen des Gastronomiebetriebes in vierstelliger Höhe entwendet zu haben. Der dringende Tatverdacht gegen die Beschuldigten stützt sich auf das Ergebnis der umfangreichen Auswertung der im Ermittlungsverfahren gesicherten Spuren.

Die Beschuldigten wurden nach der Festnahme jeweils den Ermittlungsrichtern am Amtsgericht Salzgitter bzw. Kempten vorgeführt. Die Haftbefehle wurden jeweils aufrechterhalten und die Beschuldigten in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizeiinspektion Kempten unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten.

Zu Gunsten der Beschuldigten gilt bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Urteils die Unschuldsvermutung.

Zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts bittet die Kriminalpolizei Kempten erneut um sachdienliche Hinweise bezüglich der tatverdächtigen Personen. Diese haben markante Tattoos an den Armen und bewegten sich im Bereich Kressbronn und Nonnenhorn, insbesondere in der Uferstraße. Vermutlich waren diese mit einem Kastenwagen mit deutscher Zulassung oder einem Audi mit deutschem Ausfuhrkennzeichen in diesem Bereich unterwegs. Unbekannt ist bislang, ob sich weitere Personen bei ihnen befanden.

Hinweise werden bei der Kriminalpolizei Kempten unter der Telefonnummer 0831 9909-0 entgegengenommen. (StA Kempten / KPI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).