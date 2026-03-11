ATTENHOFEN, LKR. KELHEIM. Am 10.03.2026 kam es gegen 07.30 Uhr zu einem schweren Betriebsunfall in Thonhausen, bei dem ein 65-Jähriger tödliche Verletzungen erlitt.

Der 65-Jährige befand sich für Arbeiten an einer Drahtwickelmaschine alleine auf einem Hopfenfeld bei Thonhausen. Beim Bedienen der Maschine geriet der Mann aus derzeit noch unbekannter Ursache in die Maschine und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der Mann wurde durch Angehörige aufgefunden, die über die Integrierte Leitstelle Rettungskräfte alarmierten.

Die Ermittlungen zum Unfall wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Landshut übernommen. Vor Ort war ebenso die Berufsgenossenschaft miteingebunden. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter liegen derzeit nicht vor, es ist von einem Unfallgeschehen auszugehen.

Veröffentlicht: 11.03.2026, 12.20 Uhr