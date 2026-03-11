KRONACH. Unbekannte ließen sich unter Verwendung falscher Personalien einen Mietbagger anliefern. Nun ist die Baumaschine verschwunden. Die Kriminalpolizeiinspektion Coburg führt die Ermittlungen.

Dreiste Betrüger bestellten telefonisch unter falschem Namen einen Mietbagger für eine angebliche Baustelle in der Breitenloher Straße in Kronach. Vor Ort nahm am 24.02.2026 ein vermeintlicher Bauleiter das Gerät entgegen. Seitdem fehlt vom Bagger und von den Auftraggebern jede Spur. Der Zeitwert des Baggers liegt bei rund 30.000 Euro.

Nach Zeugenaussagen stand bei der Anlieferung des Baggers ein verdächtiges Fahrzeug vor Ort, das mit der Unterschlagung des Baggers in Verbindung stehen könnte. Dabei soll es sich mutmaßlich um einen Fiat Ducato handeln. Das Baugerät ist mutmaßlich im Zeitraum vom 24.02.2026 bis 01.03.2026 aus der Breitenloher Straße abtransportiert worden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Coburg bittet Zeugen, die Angaben zum Fiat, zu Personen am Fahrzeug oder zum Aufenthalt des Baggers machen können, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.