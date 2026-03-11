ALTFRAUENHOFEN, LKR. LANDSHUT. Anfang März gelang es Telefonbetrügern, eine Seniorin zur Übergabe von Bargeld im mittleren fünfstelligen Eurobereich zu bewegen. Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat die Ermittlungen übernommen.

Im Zeitraum von Donnerstag, 05.03.2026, 19.00 Uhr, bis Montag, 09.03.2026, ca. 20.30 Uhr, wurde eine 84-jährige Rentnerin mehrfach von einem bislang unbekannten Täter telefonisch kontaktiert. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und schilderte, dass nach einem Einbruch zwei Täter festgenommen worden seien, ein weiterer jedoch noch flüchtig sei. Bei den Festgenommenen sei ein Zettel mit den Personalien der Seniorin aufgefunden worden.

Zur angeblichen Sicherung ihres Vermögens wurde die Frau aufgefordert, Bargeld bereitzulegen. Durch geschickte Gesprächsführung wurde sie dazu bewegt, zwei Briefumschläge mit jeweils einer niedrigen fünfstelligen Bargeldsumme unter einer Mülltonne in der Nähe der Finkenstraße abzulegen. Die erste Abholung erfolgte am Freitag, 06.03.2026, am Nachmittag. Eine weitere Abholung fand am Montag, 09.03.2026, gegen 11.00 Uhr statt.

Bei der zweiten Übergabe legte die Seniorin zusätzlich ihre EC-Karte in den Umschlag. Im Anschluss kam es zu zwei unrechtmäßigen Bargeldabhebungen im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

Der erste Abholer kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

etwa 30 Jahre alt

ca. 185 cm groß

schlanke Statur

dunkelblonde Haare

bekleidet mit einem moosgrünen Parker und einer dunklen Kappe

Zum zweiten Abholer liegt bislang keine Beschreibung vor.

Zeugenaufruf:

Personen, die zu den genannten Zeitpunkten verdächtige Beobachtungen im Bereich der Finkenstraße gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Vilsbiburg unter der Tel.: 08741/96270 in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 11.03.2026, 11:50 Uhr