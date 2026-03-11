ERBENDORF, KEMNATH, LKR. TIRSCHENREUTH. In den frühen Morgenstunden des Dienstags, 10. März 2026, kam es in Erbendorf zu einem Keyless-Go-Diebstahl eines Pkw. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Der Eigentümer hatte seinen mit einem Keyless-Go-System ausgestatteten grauen Audi in der im Bereich der Josef-Höser-Straße in Erbendorf abgestellt. Im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 06:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter das Fahrzeug. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die Täter das Keyless-Go-System gewaltfrei überwunden und den Pkw anschließend unbemerkt entwendet haben. Der Beuteschaden liegt bei einem fünfstelligen Eurobetrag.

Im Zuge der Ermittlungen wurde zudem bekannt, dass es in derselben Nacht gegen 02:30 Uhr in Kemnath zu einem versuchten Keyless-Go-Diebstahl eines ähnlichen Fahrzeugtyps gekommen war. Bei einem in der Pfarrer-Pilz-Straße abgestellten Pkw wurde hierbei versucht, das Keyless-Go-System zu überwinden. Der Diebstahlsversuch blieb in diesem Fall jedoch erfolglos und die Täter konnten sich unerkannt entfernen. In beiden Fällen werden mögliche Tatzusammenhänge geprüft.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Wer im oben genannten Zeitraum im Bereich der Josef-Höser-Straße in Erbendorf und der Pfarrer-Pilz-Straße in Kemnath verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0961/401-2222 bei der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Polizei gibt folgende Hinweise zum Schutz gegen die Täter: