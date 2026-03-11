SIEGENBURG, LKR. KELHEIM. Am Dienstag (10.03.2026) kam es durch eine Rentnerin nach einem Schockanruf bei zwei Gelegenheiten zur Übergabe von Bargeld und Gold im Gesamtwert im fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat die Ermittlungen übernommen.

Die Rentnerin erhielt gegen 13:45 Uhr einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Der Anrufer behauptete, ihre Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen sei. Zur Abwendung einer Haftstrafe müsse eine Kaution in Höhe von 80.000 Euro hinterlegt werden.

Durch geschickte Gesprächsführung brachten die bislang unbekannten Täter die Rentnerin zunächst dazu, Bargeld in einem niedrigen vierstelligen Eurobetrag zu übergeben. Die Geldübergabe erfolgte gegen 15:30 Uhr.

Im weiteren Verlauf wurden weitere Wertgegenstände gefordert. Gegen 18:00 Uhr kam es schließlich zu einer zweiten Übergabe, bei der eine größere Menge Gold aushändigt wurde.

Nachdem der Betrug durch die Tochter der Rentnerin erkannt worden war, wurde Anzeige erstattet.

Der erste Abholer wird wie folgt beschrieben: 20-25 Jahre alt, trug einen kleinen schwarzen Rucksack bei sich, keine sichtbaren Tätowierungen, keine Brille, keine Ohrringe, kein Bart, dunkle, glatte, mittellange Haare und ca. 170 - 175 cm groß.

Zum zweiten Abholer liegt aktuell folgende Beschreibung vor: ca. 175 cm groß, hellere, mittellange Haare, kein Bart.

Zudem konnte im Tatzeitraum in der Husarenstraße ein rotes Auto festgestellt werden, bei welchem eine Verbindung zur Tat derzeit nicht ausgeschlossen werden kann.

Zeugenaufruf:

Personen, welche im Bereich der Husarenstraße sowie den umliegenden Straßen in Siegenburg im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr einen roten Pkw gesehen haben oder sonst Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainburg unter der Tel.: 08751/ 86330 in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 11.03.2026, 10:25 Uhr